Депутат Госдумы сравнил ход СВО с хрущёвским заигрыванием с бандеровцами

Российское руководство должно показать народу жёсткую позицию и открыть охоту на всю бандеровскую верхушку.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим, что с террористами разговаривать не о чем, их надо уничтожать. Должна быть чётко поставлена цель – высшее руководство Украины должно быть уничтожено. Должна быть объявлена охота.

Зеленский снова красуется в полунаркотическом состоянии в Кишинёве. Он ведь как-то туда добирается, как и другие люди. Понимаю, что безопасность ему обеспечивают американцы, спутниковое прикрытие, и так далее. Но они должны быть уничтожены.

И только тогда, когда мы это выполним, и продемонстрируем нашему народу жёсткие действия, только тогда мы достигнем успехов на поле боя. Никаких переговоров с ними быть не может», – сказал Луговой.