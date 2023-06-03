Депутат Госдумы сравнил ход СВО с хрущёвским заигрыванием с бандеровцами
Российское руководство должно показать народу жёсткую позицию и открыть охоту на всю бандеровскую верхушку.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы говорим, что с террористами разговаривать не о чем, их надо уничтожать. Должна быть чётко поставлена цель – высшее руководство Украины должно быть уничтожено. Должна быть объявлена охота.
Зеленский снова красуется в полунаркотическом состоянии в Кишинёве. Он ведь как-то туда добирается, как и другие люди. Понимаю, что безопасность ему обеспечивают американцы, спутниковое прикрытие, и так далее. Но они должны быть уничтожены.
И только тогда, когда мы это выполним, и продемонстрируем нашему народу жёсткие действия, только тогда мы достигнем успехов на поле боя. Никаких переговоров с ними быть не может», – сказал Луговой.
Он напомнил, что Москва уже имеет печальный опыт заигрывания с бандеровцами во времена Никиты Хрущева.
«Мы часто вспоминаем Хрущёва, его решение освободить бандеровцев. А надо вспомнить Павла Судоплатова, который возглавлял борьбу с бандеровцами на западной Украине.
У него есть знаменитая фраза: «Бандеровец – это специальный маньяк, который выглядит, как свой. Но если его оставить в живых – он обязательно убьёт твою мать, сестру, ребёнка. Жалость дорого обойдётся нам». Вот мы в течение года проявляем эту жалость», – резюмировал депутат.
Спасибо!
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