Депутат Госдумы сравнил ход СВО с хрущёвским заигрыванием с бандеровцами

Владимир Гладков.  
03.06.2023 15:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское руководство должно показать народу жёсткую позицию и открыть охоту на всю бандеровскую верхушку.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство должно показать народу жёсткую позицию и открыть охоту на всю бандеровскую верхушку....

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«Мы говорим, что с террористами разговаривать не о чем, их надо уничтожать. Должна быть чётко поставлена цель – высшее руководство Украины должно быть уничтожено. Должна быть объявлена охота.

Зеленский снова красуется в полунаркотическом состоянии в Кишинёве. Он ведь как-то туда добирается, как и другие люди. Понимаю, что безопасность ему обеспечивают американцы, спутниковое прикрытие, и так далее. Но они должны быть уничтожены.

И только тогда, когда мы это выполним, и продемонстрируем нашему народу жёсткие действия, только тогда мы достигнем успехов на поле боя. Никаких переговоров с ними быть не может», – сказал Луговой.

Он напомнил, что Москва уже имеет печальный опыт заигрывания с бандеровцами во времена Никиты Хрущева.

«Мы часто вспоминаем Хрущёва, его решение освободить бандеровцев. А надо вспомнить Павла Судоплатова, который возглавлял борьбу с бандеровцами на западной Украине.

У него есть знаменитая фраза: «Бандеровец – это специальный маньяк, который выглядит, как свой. Но если его оставить в живых – он обязательно убьёт твою мать, сестру, ребёнка. Жалость дорого обойдётся нам». Вот мы в течение года проявляем эту жалость», – резюмировал депутат.

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