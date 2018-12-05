Депутат Госдумы: США готовят второй акт кровавой провокации на Украине

США могут использовать Украину для обострения на границе в РФ, чтобы после провокации надавить на Францию и Германию, заставив их усилить санкции против России.

Об этом в эфире ток-шоу «Право голоса» заявил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нынешняя истерия на границе может быть использована в течение ближайших трех недель для создания второго, может быть, более кровавого и тяжелого повода. Ситуация выходит из-под контроля и, по сути дела, напоминает 39-й год. Если помните границу Германии с Польшей.

Если удастся организовать кровавый инцидент на границе, на одном из переходов пунктов пропуска или, например, сымитировать крупный теракт в столице Украины, направленный против кого-то из радикальных лидеров с тем, чтобы потом списать это на юго-восток Украины или на Россию, то это может стать серьезным аргументом для давления на довольно слабый нынешний режим Макрона или на довольно неустойчивое правительство Германии, чтобы склонить их не просто к новому витку санкций, а на использование Украины как явного плацдарма для серьезного противостоянии не просто с Россией, а раскачивании ситуации в целом в Европе и Евразии…

Вопрос в том, чтобы на столетия законсервировать ситуацию и создать очаг серьезной вражды и угрозы для России», – заявил Гаврилов.

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