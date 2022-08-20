Депутат Госдумы требует обесточить Украину

20.08.2022  13:25 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

России следовало бы уже давно отключить Украину от энергоснабжения.

Об этом в эфире Первого канала заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы уже 8,5 лет выглядим, как дети, которые приходят в зоопарк и начинают разговаривать с обезьянками и тиграми. Проблема в том, что за 8,5 лет самый маленький ребёнок взрослеет и понимает, что не надо разговаривать с обезьянкой. Если хочешь, ей даже можно бананов в нарушение правил кинуть, но разговаривать с ней без толку. Разговор, который понимает обезьянка – отключение света.…

Мы должны прекратить поддержку террористического режима Зеленского. Потому что мы обеспечиваем бесперебойное энергоснабжение террористов, которые пытаются устроить атомную катастрофу», – сказал депутат.

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