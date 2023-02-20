Депутат Госдумы требует убрать из российских магазинов украинскую водку и конфеты

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Украинские олигархи, спонсирующие войну против России, продолжают получать прибыль с продажи своей продукции в РФ – в частности, здесь по-прежнему продается водка «Хортица» запорожского коммерсанта Евгения Черняка и конфеты «Рошен» нациста Петра Порошенко.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сейчас зайдем на любой российский маркетплейс, мы можем там увидеть продукцию украинского производства. Например, водка торговой марки «Хортица» или конфеты Roshen. Владельцы этих компаний платят налоги в украинский бюджет, из которого финансируются ВСУ. А иногда открыто спонсируют украинских боевиков, которые убивают наших ребят. Понимаете? Мы платим им деньги, на которые они покупают оружие, которое используют против нас. Поднял этот вопрос на думском Комитете по контролю и отправил депутатский запрос директору Федеральной службы по финансовому мониторингу. Считаю, действовать надо быстро и решительно. Мы же не будем высчитывать, какой именно процент прибыли украинский олигарх перечисляет на убийство российских солдат?» – пояснил Гусев.

Владелец «Хортицы» Черняк спустя три дня после начала российской СВО заявил о поддержке Владимира Зеленского, пожелав тому переизбраться на новый срок.