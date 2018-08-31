Депутат Госдумы требует ввести ЧП в Севастополе – пока не поздно

31.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Пока не поздно и не погибли люди, в Севастополе необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации в районе мыса Толстый, где в конце июля произошел крупный обвал берега на территории дачного кооператива. Без этого ликвидировать угрозу невозможно – если чиновники будут закрывать глаза на проблему, итогом могут стать человеческие жертвы.

Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик по итогам посещения места ЧП.

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«Только чудом никто не пострадал при обвале», – напомнил депутат, обратившись с призывом ввести режим ЧС к министру МЧС РФ Евгению Зиничеву и губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову.

Депутат призвал представителей власти отнестись к предостережению со всей ответственностью.

«Если, не дай Бог, под обвалом погибнут люди, режим ЧС будет введен, но тогда уже будет поздно», – предостерег Дмитрий Белик.

По мнению депутата, чтобы избежать новых обвалов, городские службы должны обеспечить сток ливневых вод, организовать централизованный слив канализации и отвод воды от нового стадиона на Радиогроке.

По моему глубокому убеждению, для реализации плана работ, которые наметило для себя правительство Севастополя, необходимо объявить режим чрезвычайной ситуации для выделения средств из резервного фонда городского бюджета и оперативного начала работ», – подчеркнул Белик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце июля в Севастополе два дачных дома с постройками рухнули с обрыва в районе Радиогорки. Затем оползень активизировался далее, в его зону попало более 30 участков.

Земля под застройку на побережье была роздана в украинские времена.