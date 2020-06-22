Депутат Госдумы требует запретить Дудю и Платошкину доступ к СМИ

22.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский либеральный блогер Юрий Дудь и оппозиционер Николай Платошкин являются врагами Отечества и должны быть лишены возможности вредить России через СМИ.

Об этом в эфире YouTube-канала «zasuverenitet» депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дудя надо, так сказать, выгнать из профессии, потому что он враг Отечества. И публично призывал к ому, что Россия не должна быть свободна, публично призывал, что у чиновника должно быть двойное гражданство.

Кстати, как и Платошкин. Он ведь тоже призывал, что у чиновника должно быть двойное гражданство, должно быть верховенство иностранного права, не должно быть защиты территории. Помните, он сказки рассказывал про Курилы?

Соответственно, это враги российского государства и Отечества. С какой стати их допускают к средствам массовой информации? Естественно, у таких предателей и врагов России, не должно быть права быть работником СМИ, потому что они используют это право во вред русскому государству и народу, это очевидные вещи. Поэтому, конечно, он должен быть лишен права на эту профессию», – призвал депутат.