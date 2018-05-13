Политнавигатор - Новости России и Украины
13.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Общество, Политика, Россия, Украина

Депутат Госдумы: У нас уровень жизни в четыре раза выше, чем на Украине


Россия мягко, но сильно влияет на Украину самим фактом своего существования. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

«Россия сама по себе инструмент «мягкой силы». Сейчас у нас уровень жизни в четыре раза выше, чем на Украине. Это фактор мягкой силы. А мост Крымский, который будет через несколько дней пущен, еще одни фактор. Таких факторов сколько угодно.

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Россия – это развивающаяся страна, которая устремлена в будущее, у которой есть серьезный исторический фундамент, своя государственность, суверенитет, чувство национального достоинства, свои ценности. Все это является теми факторами мягкой силы, которыми Украина к великому сожалению не обладает», – сказал Никонов.

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