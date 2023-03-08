Депутат Госдумы: Успешный блицкриг на Украине мог закончиться катастрофой для России

Владимир Гладков .  
08.03.2023 19:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Стратегический смысл СВО заключается, в том числе, в глубоком преобразовании и кардинальном болезненном оздоровлении не только украинского, но и российского общества.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегический смысл СВО заключается, в том числе, в глубоком преобразовании и кардинальном болезненном оздоровлении...

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«Блицкриг может осуществлять Россия с системой управления, соответствующей хотя бы индустриальной эпохе. Если бы эта Россия существовала, она смогла бы справиться и с более сложными, чем блицкриг, задачами – как обеспечение, хотя бы минимального умиротворения украинской территории и включение там технологии социальной инженерии в разумную сторону.

Но поскольку наша система управления на это неспособна, насколько можно судить, она отпрянула, испугавшись, от более простой задачи блицкрига, понимая, что успех в решении этой задачи приведёт к возникновению ещё более сложной задачи, которую она точно не сможет даже осознать.

Реструктуризация идёт, перемалывание, извините, носит взаимный характер, пусть и с разной интенсивностью. И говорить, что погибают только украинцы, по-моему, неприлично.

Но стратегический смысл СВО заключается в глубоком преобразовании и кардинальном оздоровлении не только украинского, но и российского общества. Если кто-то думает, что это оздоровление будет болезненным только для украинского общества, он очень сильно ошибается», – объяснил Делягин.

«Соответственно, если и когда всё бы закончилось быстро, то для подобных метаморфоз просто не было бы оснований? Все бы воскликнули – о, какие мы молодцы, и живём дальше», – уточнил радиоведущий.

«Да, как после 2008 года, как после Крыма – всё хорошо, прекрасная Маркиза, а дальше ситуация была бы чревата катастрофой. В большей или меньшей степени, чем сейчас – вопрос открытый», – согласился депутат.

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