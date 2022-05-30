Депутат Госдумы: В Одессе ждут российскую армию, но молча

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Украинские спецслужбы после трагедии 2 мая 2014 года так запугали местных жителей, что пророссийски настроенные одесситы проявятся только с входом в город регулярных войск России.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Вассермана как у выходца из Одессы спросили, ждут ли в городе освободительные войска.

«Думаю, что ждут, но молча. Насколько я наслышан, буквально в первые пару недель после 2 мая СБУ создала несколько «подпольных организаций», и на эту приманку, как на живца, вытащила очень многих из тех, кто готов был участвовать в борьбе против этого переворота. И сейчас те, кто готов, скорее всего, стараются это не показывать. Они проявятся только в самый последний момент, когда уже действительно в Одессу войдут регулярные силы», – ответил депутат.