Депутат Госдумы: В Одессе ждут российскую армию, но молча

30.05.2022  01:56 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Новороссия, Одесса, Россия


Украинские спецслужбы после трагедии 2 мая 2014 года так запугали местных жителей, что пророссийски настроенные одесситы проявятся только с входом в город регулярных войск России.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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У Вассермана как у выходца из Одессы спросили, ждут ли в городе освободительные войска.

«Думаю, что ждут, но молча. Насколько я наслышан, буквально в первые пару недель после 2 мая СБУ создала несколько «подпольных организаций», и на эту приманку, как на живца, вытащила очень многих из тех, кто готов был участвовать в борьбе против этого переворота. И сейчас те, кто готов, скорее всего, стараются это не показывать. Они проявятся только в самый последний момент, когда уже действительно в Одессу войдут регулярные силы», – ответил депутат.

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