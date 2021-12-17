Депутат Госдумы: В Польше созданы целые институты по переписыванию истории
Руководство Польши создало специальные институты, которые за бюджетные средства и западные гранты переписывают историю Великой Отечественной войны.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, польская правящая элита привела наши отношения к абсолютно враждебному состоянию. Политика поляков полностью составляет идеологию русофобии.
В последние 20 лет поляки активизировали свою работу в области исторической памяти. Созданные в Польше специальные институты работают по заказу государства, и также оплачиваются на гранты ЕС.
Вся эта политика Варшавы построена на том, чтобы сформировать новую версию Великой Отечественной войны и исказить роль СССР в этой войне. Польша заявляет, что у них есть два противника, Россия и Германия, потому что по многим вопросам Германия не поддерживает поляков», – сказал он.
Напомним, ранее польский посол отчитал Украину за цензуру и предложил «договориться» о совместном почитании нацистов.
Спасибо!
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