Депутат Госдумы: В Польше созданы целые институты по переписыванию истории

Руководство Польши создало специальные институты, которые за бюджетные средства и западные гранты переписывают историю Великой Отечественной войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, польская правящая элита привела наши отношения к абсолютно враждебному состоянию. Политика поляков полностью составляет идеологию русофобии.

В последние 20 лет поляки активизировали свою работу в области исторической памяти. Созданные в Польше специальные институты работают по заказу государства, и также оплачиваются на гранты ЕС.

Вся эта политика Варшавы построена на том, чтобы сформировать новую версию Великой Отечественной войны и исказить роль СССР в этой войне. Польша заявляет, что у них есть два противника, Россия и Германия, потому что по многим вопросам Германия не поддерживает поляков», – сказал он.