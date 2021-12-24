Депутат Госдумы: «Внесение биометрических данных в систему – дело добровольное»

24.12.2021  22:25 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия


Переход биометрической системы в статус государственной не означает для граждан России принудительной передачи своих данных.

Об этом в эфире онлайн-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переход биометрической системы в статус государственной не означает для граждан России принудительной передачи своих...

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«В заключительный день работы осенней сессии Госдумы мы приняли поправки, которые переводят единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы. Это сделано в соответствии с поручением президента, это ещё одно приоритетное направление нашего комитета – формирование биометрической системы, то есть – системы, в которую загружены биометрические данные наших граждан.

Но важно чётко понимать, что включение в биометрическую систему носит характер сугубо добровольный. Это касается не только биометрии, но и любых других цифровых сервисов, которые государство сегодня развивает.

Если человек не хочет сдавать свою биометрию, его никто не может и не собирается к этому подвигать. Это сугубо добровольное дело, так же если человек не хочет регистрироваться на портале «Госуслуг», его никто заставлять это делать не намерен», – заверил депутат.

«При этом нам предстоит в следующем 2022 году выработать формы передачи существующих коммерческих биометрических систем, а раннее их создавали, в первую очередь, банки, передачи этих данных под контроль государства. При этом нам необходимо предусмотреть невозможность сохранения у коммерческих структур этих биометрических данных. И, конечно, биометрия увеличивает степень невозможности злоупотребления от имени самого человека, потому что биометрия очень чётко верифицирует гражданина», – добавил Хинштейн.

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