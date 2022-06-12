Депутат Госдумы: Выйдем к границам НАТО в районе Львова

12.06.2022  13:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

НАТО мечтало приблизиться к РФ, но получится наоборот, что Россия с помощью Украины выйдет на границы со странами альянса в районе Львова.

Об этом в эфире «ОСН» заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Те, кто не хотел бы участвовать в референдуме (о вхождении освобождённых территорий Украины в состав РФ – ред.), в первые же дни сбежали и сейчас клянчат помощь в Польше и Германии. Это хорошо, потому что это тот планктон, выросший за 30 лет в независимой Украине, неспособный к какому-то ответственному действию. Это люди, привыкшие жить с другими ценностями. Наверно, нам и не нужно таких новых сограждан.

Пусть они остаются в Польше. Пусть Польша получит себе самых худших из жителей Украины. Потому что те, кто сейчас там ходит, орут, кричат, устраивают митинги – это самые плохие жители Украины.

…Есть важный вопрос самоочищения Украины. Вся эта гниль стремится уйти к своим», – объяснил Милонов.

Он добавил, что Запад сам толкнул Украину в объятия России

«Пускай те, кто развязал эту войну, увидят, что против России войну развязывать нельзя. Они хотели придвинуть НАТО к нашим границам, то пусть они увидят, что наши границы будут близки с границами НАТО, но в другом направлении, не у Воронежа мы будем, а у Львова», – пообещал депутат.

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