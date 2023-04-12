Депутат Госдумы выступил в защиту Сергея Рулёва, арестованного в Ростове

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил в защиту журналиста и блогера Сергея Рулёва, арестованного в Ростове-на-Дону.

Парламентарий обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Матвейчев отмечает заслуги Рулёва в освещении событий на Украине и его борьбу с «пятой колонной» в России. Депутат не исключает, что блогер оказался под арестом из-за «отсутствия опыта в журналистской деятельности в РФ и действий по аналогии с беззаконием на Украине».

Парламентарий призывает генпрокурора ещё раз изучить ситуацию вокруг ареста патриота.