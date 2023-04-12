Депутат Госдумы выступил в защиту Сергея Рулёва, арестованного в Ростове

Михаил Рябов.  
12.04.2023 14:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 551
 
Дзен, Права человека, Россия, СМИ


Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил в защиту журналиста и блогера Сергея Рулёва, арестованного в Ростове-на-Дону.

Парламентарий обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил в защиту журналиста и блогера Сергея Рулёва, арестованного в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Матвейчев отмечает заслуги Рулёва в освещении событий на Украине и его борьбу с «пятой колонной» в России. Депутат не исключает, что блогер оказался под арестом из-за «отсутствия опыта в журналистской деятельности в РФ и действий по аналогии с беззаконием на Украине».

Парламентарий призывает генпрокурора ещё раз изучить ситуацию вокруг ареста патриота.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть