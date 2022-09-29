Депутат Госдумы: «Ядерных ударов по братскому украинскому народу не будет»

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Новости Украины

Россия не будет переходить даже к тактическим ядерным ударам по Украине.

Об этом в эфире НСН заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, удар тактическим ядерным оружием по Украине приведет к необратимым последствиям и лишь усугубит ход войны.

«Даже если кто-то говорит сейчас… я знаю, некоторые военные об этом говорят: «Вот, можно нанести тактический ядерный удар по каким-то территориям Украины»… это очень опасное начало, потому что дальше начинается неподвластный разуму и воле человека некий самозакручивающийся механизм. На этот удар отвечает еще один, а дальше нужно еще больше и больше. И мы тогда будем стоять на пороге ядерной войны», – сказал депутат.

«Я уверен, ничего такого не будет, потому что это путь в никуда, это путь к гибели всей человеческой цивилизации. У нас достаточно другого вооружения, у нас достаточно сил и, самое главное, есть воля для того, чтобы помочь братскому украинскому народу и решать эти вопросы без применения хоть тактического, хоть какого-то другого ядерного оружия», – заявил Миронов.