Депутат Госдумы: За 2021 год «дикие показатели» киберприступности упали на 90 процентов

08.02.2022  19:11 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Tехнологии, Дзен, Интернет, Криминал, Общество, Политика, Россия


Показатели случаев киберпреступности в России за последний год резко снизились.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Показатели случаев киберпреступности в России за последний год резко снизились. Об этом в ходе...

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«По предыдущему году более 26 процентов всех зарегистрированных в РФ преступлений – это преступления, совершённые с использованием информационных технологий. После того, как государство в лице исполнительной ветви власти и законодательной начало активно противостоять этому злу, взрывной рост пошёл на спад.

Да, никто не говорит о том, что сегодня IT-преступность отошла в прошлое или не представляет собой огромной угрозы для защиты, для развития нашего общества, защиты наших граждан и экономики страны, но цифры свидетельствуют о резком снижении роста. Не самой преступности, а роста», – отметил он.

«В прошлом 2021 году статистика МВД показывает нам, что рост киберпреступности зафиксирован на уровне менее 2 процентов. А в 2020 году, по отношению к 2021-му, такой же рост был зафиксирован – вдумайтесь в эту цифру – 91 процент. Это означает, что нам удалось хоть как-то обуздать дикий взрывной рост киберпреступности», – рассказал Хинштейн.

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