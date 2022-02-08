Депутат Госдумы: За 2021 год «дикие показатели» киберприступности упали на 90 процентов

Показатели случаев киберпреступности в России за последний год резко снизились.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предыдущему году более 26 процентов всех зарегистрированных в РФ преступлений – это преступления, совершённые с использованием информационных технологий. После того, как государство в лице исполнительной ветви власти и законодательной начало активно противостоять этому злу, взрывной рост пошёл на спад.

Да, никто не говорит о том, что сегодня IT-преступность отошла в прошлое или не представляет собой огромной угрозы для защиты, для развития нашего общества, защиты наших граждан и экономики страны, но цифры свидетельствуют о резком снижении роста. Не самой преступности, а роста», – отметил он.