Депутат Госдумы: Замалчивается крах первой Русской весны, когда Ельцин предал Крым

События весны 2014 года – это уже вторая попытка Крыма вернуться в «родную гавань». Первая была осуществлена в 1994-95 годах, но тогда Россия «умыла руки», не стала поддерживать Крым.

Об этом на круглом столе «Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымчане и севастопольцы поднялись в 1994-95 годах на первую «Русскую весну» в Крыму. Сегодня, когда мы говорим о «Крымской весне», о десятилетии «Крымской весны», мы должны добавлять – это вторая «Крымская весна». Может быть, мы не хотим вспоминать о том, что первая закончилась поражением. А поражение было потому, что Россия умыла руки. Я имею в виду официальную Россию. Она не поддержала – ни Мешкова, ни Цекова, ни блок «Россия». Представьте, в 1994 году на первых выборах парламента Республики Крым победил блок «Россия», а до этого президентом стал Юрий Мешков, что стало неожиданностью. Выборы-то устраивались для того, чтобы партийно-хозяйственная номенклатура во главе с Багровым реализовала свои чаяния, хотя тоже по-своему была патриотом Крыма. Она нашла такой вариант Конституции, в которой был президент. А победил неожиданно аутсайдер Юрий Мешков. Я не хочу сейчас охарактеризовать Мешкова, плохой или хороший, его ошибки, его достижения, но факт остаётся фактом – он был избран первым и единственным президентом Республики Крым. И это была первая «Крымская весна», и я принимал, насколько мог, из России в этом участие», – подчеркнул депутат.

Политик напомнил, что после поражения первой «Крымской весны» была фактически упразднена Конституция Крыма, из которой убрали все нормы, дающие региону право субъектности.

«Я прекрасно помню эти события. Ясно помню, как в той официальной России ушли от того, чтобы поддержать эту «Крымскую весну». В результате с ней расправились: на специальном заседании Верховной Рады Украины в присутствии президента отменили Конституцию Республики Крым и ее президента Мешкова, и постановили начать против него уголовное преследование. И тогда мы Мешкова выручали. Адмирал Балтин положил его в госпиталь Черноморского флота, а потом его переправили в Москву, где ему квартиру выделил Лужков. И он уже остался в Москве, перестал быть фигурантом крымской политики на полтора десятка лет. Но это факт, что это была первая «Крымская весна», – подчеркнул Затулин.

Он считает, что нельзя рассматривать события 2014 года в отрыве от предыдущего периода борьбы Крыма и Севастополя против украинизации.

«Почему я так настаиваю на внимании ко всему этому периоду – потому что иногда возникает ложное абсолютно впечатление, и, к сожалению, есть желающие представить дело таким образом, что вот жил Крым в составе Украины, пришёл 2014 год, и одним прекрасным утром вдруг Крым поднялся и вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума. А до этого вроде как ничего особенного не было. Уже изданы, в том числе, академическая история Крыма, в которой люди, ничего об этом периоде изнутри не знающие, ни в 90-е годы, ни в 2000-е, отделываются какими-то фразами, не зная, что на самом деле здесь происходило. А мы-то были участниками всего этого», – пояснил политик.

«Я просто хочу сказать, и это же очевидно должно быть Севастополе, надеюсь, что вы это помните, как все эти годы, 90-е и 2000-е мэр Москвы Юрий Лужков приезжал сюда. Его грозили не пустить, депортировать, но появился квартал в Севастополе, который называется «Лужники», появилась школа, и мы реализовали создание филиала МГУ. Я писал Юрию Михайловичу Лужкову письмо, что соглашение по флоту заканчивается в 2017 году. Мы будем бороться все, чтобы флот остался в Севастополе, но в любом случае – наш флаг не должен опускаться. Поэтому нужно использовать момент, создать филиал Московского университета. Он должен быть лучшим университетом вообще на юге, в этом большом регионе. Стал он лучшим или нет, вам виднее. Но попытка именно такая была сделана при Владимире Петровиче Комоедове – Лазаревские казармы были реконструированы и отданы под филиал МГУ, чтобы сохранить здесь присутствие России в любом случае, чтобы ни случилось. Всё это было, но это никак не умаляет всё вместе взятое, и вся предыстория того подвига, того события, которое произошло в феврале 2014 года», – указал Затулин.

По его словам, вторая или впервые успешная «Русская весна» в Крыму или «Крымская весна» касается не только полуострова – она изменила внутреннюю повестку в России, показав настоящих героев своего Отечества, отодвинув на задний план глашатаев либеральных ценностей.

«Я не буду говорить о достоинствах, о деталях участиях тех или иных, хочу сказать только ещё одну характеристику важности этого события: кроме того, что, конечно, Крым и Севастополь вернулись в «родную гавань», мы тогда этого не понимали в полном объёме, но события, которые называются возвращение Крыма и Севастополя в Россию – перевернули саму Российскую Федерацию с точки зрения внутренней политики. Потому что все эти «болотные» выступления, которые были до этого, все те герои наших масс-медиа, которые были героями, они просто-напросто ушли в тень. Мы поменяли путь развития Российской Федерации. Потому что вместо идеи, что Россия должна быть вперёд Украины в Европейском союзе, и что мы, так сказать, живём теперь, забывая обо всём, стали говорить о национальных интересах, о справедливости возвращения Крыма, о том, что это надо было давно сделать и так далее. Просто изменилось внутреннее направление развития Российской Федерации. На самом деле надо сказать, конечно, а дальше были другие события, потом специальная военная операция в 2022 году, тогда ещё и речи об этом не было. Но началось всё именно с этого», – подчеркнул Затулин.