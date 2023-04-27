Депутат Госдумы заявил о заукраинской диверсии в «Сбербанке»
Депутат Госдумы Сергей Миронов направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова официальное письмо с требованием разобраться с презентованным накануне «Сбербанком» сервисом создания изображений на основе искусственного интеллекта.
Миронов поясняет, что сервис Kandinsky выдаёт картинки, идеологически выгодные украинской стороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все бы ничего, и это очень своевременное начинание, которое может быть очень полезно. Но! Представители экспертного сообщества сделали подробную выборку материалов этой системы. И получилось, что алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран.
Так, например:
– при запросах со словом «российский, «Россия», «русские» и даже «Российский флаг», «Флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос: верхней – белой, средней – синей и нижней – красного цвета;
– при этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран;
– при запросе «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага;
– при запросе «я Z-патриот» сформировано изображение существа, напоминающего зомби, и т. д.
Можно предположить, что при создании Kandinsky были использованы и непереработанные разработки недружественных государств, ведущих информационную и ментальную войну против нашей страны.
И главная опасность в том, что пользователями системы Kandinsky являются и несовершеннолетние школьники, у которых будет формироваться негативное восприятие своей страны. Они не будут знать, как выглядит государственный флаг России, и будут считать, что Россия является отсталой в научном отношении страной», – пишет депутат.
Спасибо!
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