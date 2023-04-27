Депутат Госдумы заявил о заукраинской диверсии в «Сбербанке»

Михаил Рябов.  
27.04.2023 09:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Скандал


Депутат Госдумы Сергей Миронов направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова официальное письмо с требованием разобраться с презентованным накануне «Сбербанком» сервисом создания изображений на основе искусственного интеллекта.

Миронов поясняет, что сервис Kandinsky выдаёт картинки, идеологически выгодные украинской стороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова официальное письмо...

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«Все бы ничего, и это очень своевременное начинание, которое может быть очень полезно. Но! Представители экспертного сообщества сделали подробную выборку материалов этой системы. И получилось, что алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран.

Так, например:

– при запросах со словом «российский, «Россия», «русские» и даже «Российский флаг», «Флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос: верхней – белой, средней – синей и нижней – красного цвета;

– при этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран;

– при запросе «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага;

– при запросе «я Z-патриот» сформировано изображение существа, напоминающего зомби, и т. д.

Можно предположить, что при создании Kandinsky были использованы и непереработанные разработки недружественных государств, ведущих информационную и ментальную войну против нашей страны.

И главная опасность в том, что пользователями системы Kandinsky являются и несовершеннолетние школьники, у которых будет формироваться негативное восприятие своей страны. Они не будут знать, как выглядит государственный флаг России, и будут считать, что Россия является отсталой в научном отношении страной», – пишет депутат.

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