Депутат из Харькова по требованию Фарион перешёл на «мову»

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты заставили перейти на «мову» харьковского политика Андрея Лесика. Во время включения в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» Лесик появился с портретом своего деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, и начал разговор на русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

– Я приветствую тех людей, которые находятся сейчас в студии, приветствую украинцев.., – начал Лесик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

– Украинцы не говорят на русском языке. Выучите язык своего деда. Мы не понимаем, что вы говорите, я вообще ничего не понимаю, что вы говорите, – перебила его экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион.

– Когда мы будем опускаться до уровня, на каком языке разговаривать, – дискуссия ни о чем. Вы, пожалуйста, выслушайте мою позицию и уважайте людей, которые живут на востоке. Между делом, я, кстати, родился на Западной Украине, в Волынской области, – парировал Лесик.

– Так ты оборотень, ты просто оборотень. Манкурт и янычар, – перешла на оскорбления Фарион.

– Господин Андрей, скажите, пожалуйста, насколько для вас принципиально говорить на русском? Не могли бы вы говорить на украинском? – вмешалась ведущая.

– Я, конечно, могу разговаривать свободно на украинском языке, – ответил Лесик.

– Для нас это было бы очень хорошо. Мы бы были вам просто благодарны, – обрадовалась ведущая.

– Если это для вас основной вопрос, то вообще нет никакой проблемы, – согласился Лесик.

Далее последовала еще непродолжительная перепалка с Фарион, которую Лесик назвал «женщиной», а та в ответ призвала его «убиться об стену».