Депутат из Николаева: На территории Украины начались необратимые процессы распада

Распад Украины необратим, большая часть её вернётся в лоно русской цивилизации.

Об этом в своём блоге рассуждает вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, член движения «Другая Украина».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению депутата, «из-за желания оторвать Украину от Русской цивилизации и начался конфликт Запада против России».

«Такую же политику отделения кусков территорий от стран-цивилизаций, Запад проводит повсеместно. Поэтому все, без исключения, центры локальных цивилизаций едины в том, что гегемону США и его сателлитам, тяжело будет грабить любую страну, если она входит в орбиту влияния локальной цивилизации. А вот по отдельности, любое государство не сможет сохранить себя и свою страну в целостности и благополучии. Поэтому наметилась новая тенденция в перестройке мировой архитектуры. Из каждой отдельной страны-государства выстраивается локальная цивилизация, благодаря объединению. Или присоединению мелких стран к государству-цивилизации. Таким как Россия, Китай, Иран, Индия», – объясняет Невенчанный.

«А что же там будет с Украиной? Да, собственно говоря, на территории Украины начались необратимые процессы распада. Большая часть Украины попадет в орбиту влияния России, как центра русской цивилизации. И не важно, в виде полного присоединения к России, как новые территории государства РФ. Или как относительно независимое общественно-политическое объединение со своими органами власти. Как Беларусь, например.

Но в любом случае, большая часть украинского народа присоединится к русской цивилизации и значительно ее укрепит. А та часть современной Украины, которую составляют жители с агрессивными настроениями по отношению к Русской цивилизации, либо отколются, и станут мелкими, но гордыми «независимыми» государствами а-ля прибалтийские страны. Либо по кускам будут поглощены станами запада. Польшей, Румынией и Венгрией.

И остановить этот процесс невозможно. Это данность, основанная на современных процессах и тенденциях перестройки мировой архитектуры. Где агрессивно настроенным странам в самом сердце любой из локальной цивилизаций не будет места. Собственно говоря, США сейчас и сражаются за сохранение Зеленского и осколков Украины только потому, что падение режима Зеленского и раскол Украины будет знаменовать старт новой архитектурной перестройки», – считает политик.