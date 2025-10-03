России нужно было самой участвовать в политике Украины, а не действовать опосредованно через «регионалов» – «продавцов» псевдо-пророссийской повестки.

Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Был у нас такой условно пророссийский олигарх Вадим Новинский, он сейчас в Австрии. Ситуация следующая. Выигрывает выборы от Партии регионов ещё в Крыму, становится депутатом, и в Николаеве берёт под контроль Черноморский судостроительный завод, самый большой завод, который делал авианосцы, банкротит этот завод, разделяет на части, распродаёт, людей выгоняет, естественно, никаких заказов нет. И люди в шоке. Они же думали – сейчас придёт человек пророссийский, он будет за нас. А он им вместо работы привозит Благодатный огонь – смотрите, какой я православный, вот вам огонь… Вроде дело благое, богоугодное, а людей на улицу повыбрасывал. И сидит такой человек, который голосовал за Россию, и когда он видит действия такого человека, он по нерассудительности может спроецировать и подумать – а зачем нам такие товарищи?» – рассказывал Невенчанный.

Этим пользовались ставленники Запада.