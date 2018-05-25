25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Депутат из «Оппоблока» грозит кулачком Парубию за суд без слова «Украина»

Создание на Украине антикоррупционного суда ознаменует собой окончательный переход страны под внешнее управление Западом.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил народный депутат от Оппоблока Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У людей нет уважения к Верховной Раде Украины, потому что она не принимает те решения, которых ожидают люди. Кстати, сегодня оговорились двое моих коллег, назвав антикоррупционный суд антиконституционным. Оно так и есть на самом деле. Вы можете представить себе закон Украины, в названии которого нет слова «Украина»? Должен быть «Антикоррупционный суд Украины», но в названии нет этого слова. Это четко и ясно подтверждает, что этот суд создаётся не Украиной. И когда говорят, что там есть предложения Венецианской комиссии – не верьте. Этот суд «пишет» Международный валютный фонд. Под этим законом наше государство окончательно переходит под внешнее управление. Я думаю, что наступят времена, когда будет дана соответствующая квалификация этим действиям, потому что по Конституции Украины запрещена узурпация власти», – сказал он.

При этом нардеп пригрозил спикеру парламента Андрею Парубию обращением в правоохранительные органы за лоббирование данного закона.

«Я ещё раз под стенограмму обращаюсь к главе Верховной Рады Украины. На этой неделе я официально передал требование народного депутата Украины о том, что в очередной раз глава Верховной Рады пан Парубий нарушает регламент. У нас нет иного выхода, как обращаться в правоохранительные органы с тем, чтобы его действия были квалифицированы как злоупотребление служебным положением», – подытожил Михаил Папиев.