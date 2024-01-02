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В 2024 году Украина начнёт бросать на передовую инженеров и прочих высококлассных технических специалистов, которые могут быть хорошими операторами дронов.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил депутат Киевсовета Юрий Федоренко, примкнувший к ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У кого будет больше технических средств, и кто будет более высокотехнологичный, именно тот и будет иметь успехи на поле боя, и удерживать инициативу на своей стороне. Для того, чтобы обслуживать средства РЭБ, БПЛА и другие технические средства – это всё нуждается в живой силе, в операторах и военных. Этот вопрос решается мобилизацией», – сказал Федоренко.

Он подчеркнул, что в 2024году на Украине могут начать мобилизацию по гражданским специальностям – и тогда на фронт поедут даже инженеры и другие специалисты.

«Если человек инженер и склонен к техническими наукам, его лучше использовать в частях РЭБ, или для настройки дронов. Если у человека другие способности, то можно использовать и в штурмовой пехоте. Нам нужны водители, нужны люди, которые могли бы заниматься техническими новациями. Потому что многие новинки испытываются именно на передовой. Поэтому для того, чтобы выиграть эту войну, нужно собрать волю в кулак, и не прятаться от мобилизации», – добавил нацист.