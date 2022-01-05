Депутат: «Косовские албанцы могут воспользоваться запретом биткоина для нового вторжения»

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Председатель Комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии, журналист и правозащитник Милован Дрецун считает, что к православному Рождеству стоит ожидать односторонних агрессивных действий приштинского режима в отношении сербов.

Об этом политик заявил РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милован Дрецун, сам уроженец Косово, работавший венкором в ходе войн 90-х, убежден, что запрет косовскими сепаратистами хождения биткоина на территории края по причине охватившего его энергетического кризиса, те попытаются использовать для очередной агрессии против местных сербов.

«Мы вошли в период постоянной опасности от возможных новых, односторонних действий Приштины с использованием специальных подразделений, – сказал Дрецун. – Накануне Рождества сербы в Косово и Метохии опасаются возможных односторонних действий Приштины с использованием специальных подразделений и насилия, они лишены гражданских прав и превращены в граждан второго сорта, у них нет безопасной жизни».

«Они боятся, потому что Приштина не демонстрирует намерения изменить ситуацию к лучшему, создать условия для возвращения изгнанных, не хочет вступать в диалог с Белградом, не хочет выполнять то, что было согласовано, особенно что касается организации Содружества сербских муниципалитетов. Сербы справедливо опасаются за свое выживание и будущее», – добавил депутат.

Он считает, что хотя индикаторов, свидетельствующих о том, что готовятся более крупные конкретные действия спецподразделений, нет, возможность эскалации в любом случае нельзя исключать, потому что для подобного созданы предпосылки.

«Вы можете видеть, что они ввели чрезвычайное положение в области из-за энергетики, теперь существуют постоянные ограничения на электричество. Албанцы поддерживают это, потому что Курти постоянно утверждает, что северное [населенное сербами] Косово виновато в этой нехватке электроэнергии, а также Сербия. История с выставлением счетов за электроэнергию на севере поднимает его рейтинг среди албанцев. Они запретили так называемую добычу биткойнов», – говорит правозащитник.

«Мы давно говорим, что в двух деревнях – Винарце и Суви До, сами албанцы тайно потребляли большое количество электроэнергии из-за добычи биткоинов. Теперь Приштина запретила это, что может стать поводом для их специальных подразделений вторгнуться на север, чтобы якобы выявить кто еще занимается подобными делами», – отметил председатель скупщинского комитета.

Дрецун отметил, что «временные учреждения в Косово и Метохии поощряют экстремистов и препятствуют сербскому народу оставаться в Косово и Метохии».