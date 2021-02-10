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10.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
День Победы, Дзен, История, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Депутат ЛДПР приструнил коллегу-провокатора за потакание фальсификаторам истории


Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в сети интернет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже сегодня существует ответственность за реабилитацию нацизма, в том числе с использованием телекоммуникационной сети. Мы выводим этот квалифицирующий признак в повышенную ответственность, не меняя основную диспозицию закона. Мы устанавливаем повышенную ответственность за действия, которые совершаются более масштабировано, которые связаны с широким распространением информации», – пояснила представлявшая законопроекты депутат Ирина Яровая.

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Инициативой предлагается за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, одобрение этих преступлений и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённые с использованием сети Интернет, ввести наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Против этого высказался депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

«Я никогда не думал, что кого-то за эти вещи нужно лишать свободы. Даже если его посадить, это не значит, что у него этих мыслей в голове не будет. Это не помогает. Нацизм это плохо, но нужно, чтобы у нас самих права соблюдались», – сказал Иванов, сославшить на неоднозначность формулировок Нюрнбергского трибунала.

Ему резко возразил товарищ по фракции Александр Шерин.

«Мне абсолютно все равно, какие формулировки в Нюрнбергском процессе. Есть история моей страны, есть память моих дедов и прадедов, есть огромное количество погибших в Великой Отечественной войне», – сказал Шерин.

Он считает, что те, кто искажает историческую правду, хотят, чтобы молодые люди в России «выросли с искаженным сознанием и потом из них было легко создать отряды, которые будут прыгать на площадях нашей страны».

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