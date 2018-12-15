15.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Компромат, Коррупция, Украина
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Депутат-майданщик проболтался, до чего скакуны довели Украину

Силовые органы Украины не обеспечивают законность, а приватизированы различными правящими кланами.

Об этом экс-боевик нацбата «Азов» депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил в эфире ток-шоу «Народ против», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу признать, что за последние годы уровень законности и законопослушности всего, что происходит в нашей стране радикально снизился. Сегодня у нас наши силовые органы приватизированы между разными властелинами», – сказал Луценко.

«Это когда господин Аваков владеет полицией, Порошенко владеет СБУ и так далее. И когда мы говорим о законе, действительно, возможно, законодательство стало в чём-то лучше, но у граждан стало реально меньше возможностей добиваться правды, ссылаясь на это законодательство. У нас государство, по сути, было приватизировано несколькими кланами», – добавил депутат.

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