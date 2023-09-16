Депутат: Майя Санду готовит отмену нейтрального статуса Молдовы и вступление в НАТО

Алексей Логофет.  
16.09.2023 19:57
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, НАТО


Правящий режим в Молдове готовит общественное мнение к отказу от нейтралитета и вступлению в НАТО.

Это заявил депутат Владимир Односталко в эфире телеканала Exclusiv TV.

Правящий режим в Молдове готовит общественное мнение к отказу от нейтралитета и вступлению в...

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 «Как мы услышали далее от господина премьер-министра, и от провластных идеологов и спикеров на телевидении партии «Действие и солидарность» и режима в целом – они готовят общественное мнение к вступлению Молдовы в НАТО и отказу от нейтралитета», – сказал парламентарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам депутата, о планах по смене статуса Молдовы прямо сказал премьер-министр Дорин Речан: «нужно больше об этом говорить и не нужно бояться». Об этом же сказала и президент Майя Санду, но не в Молдове, а за границей.

«И это ведёт к очень плохим сценариям. Там, где НАТО, как показала практика – там, к сожалению, кровь и войны, и там нет никакой безопасности», – сказал Односталко.

Он привёл в качестве примера соседнюю Румынию:

«Там масса оружия располагается на сегодняшний день. Там большие контингенты иностранных военнослужащих. И обычные румыны – мы не говорим о власти, потому что вся власть подчиняется мировым структурам – и они выступают против этого. И, к сожалению, молдавский режим ведёт страну к отказу от нейтралитета и потере государственности. Наша сила в нашем нейтралитете», – подчеркнул Владимир Односталко.

Он напомнил, что в Молдову постоянно приезжают сотрудники иностранных спецслужб, военные советники НАТО, при этом некоторые из них трудоустроены в администрации президента и в парламенте Молдовы.

«Это опасно, это страшно, это совершенно неправильно. И в Конституции очень чётко записано о запрете подобных вещей. Тем более, когда в соседней стране происходят военные действия – вообще надо молчать, не будить лиха и вести себя корректно», – убеждён Односталко.

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