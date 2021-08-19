Депутат: Майя Санду пытается усыпить бдительность Кремля

19.08.2021 15:39 (Мск), Москва, Елена Острякова

Ставленница Запада – президент Молдовы Майя Санду пытается скрыть свои истинные взгляды, чтобы усыпить бдительность русскоязычного населения страны и России.

Об этом оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цыдря заявил в интервью российскому телеканалу «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Майя Санду пытается усыпить русскоязычный электорат, что она успешно сделала на президентских и парламентских выборах. Она также пытается усыпить Россию, чтобы продвигать свою прозападную и евроатлантическую повестку. Об этом открыто говорят эксперты, которые близки к НАТО, – «не надо Россию дразнить, а надо спокойно делать свое дело без громких деклараций», – объяснил Цыдря логику действий оппонентов.

Он напомнил, что Санду недавно подписала так называемую Батумскую декларацию, в которой вместе с президентами Грузии и Украины заявила, что Россия является общим врагом этих стран.

«Прошло несколько недель, и Санду уже заявляет, что она хочет встречаться с Владимиром Путиным в РФ. С этой целью она смягчила акценты в своём дискурсе и пытается любой ценой встретиться с Владимиром Путиным, чтобы, с одной стороны легитимизировать свою власть, набрать рейтинг у русскоязычных, усыпить бдительность РФ и продолжать все те действия, которые были до сих пор. Рано или поздно, а, скорее всего, рано мы увидим Майю Санду и ее людей и на Крымской платформе, и на саммитах Восточного партнёрства и ГУАМ, и в ООН с декларациями о выводе российских войск», – сказал Цырдя.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Молдовы Майя Санду дала слово заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку, что транспортной блокады Приднестровья не будет. Однако на Украине уже начали штрафовать водителей с приднестровскими правами и регистрационными номерами транспортных средств. Ожидается, что с 1 сентября Киев запретит въезд автомобилей с символикой ПМР.