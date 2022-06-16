Депутат Матвейчев объяснил позицию по СВО: «Не надо лишать Путина манёвра!»

Депутат Госдумы Олег Матвейчев, чей спор с телеведущим Владимиром Соловьевым относительно возможности приостановки СВО вызвал большой резонанс, связался с редакцией «ПолитНавигатора» и разъяснил свою позицию.

Матвейчев уточнил, что в условиях ограничений телеэфира не успел полностью озвучить аргументы.

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Главное, подчеркнул он, не требовать от российского руководства прямолинейных ходов и толкать президента и Вооруженные силы в лобовые атаки ради быстрого продвижения на Украине.

«В связи с визитом в Киев Макрона, Шольца и других, опять начались разговоры о допустимости или недопустимости мира с Зеленским, Западом и так далее. По этому поводу уже выносятся какие-то решения за нашего президента – надо ему заключать мир, не надо, как ему себя вести или как ему себя не вести. Ребята, все мы патриоты, все мы желаем победы, хотим, чтобы не было нацистской Украины и вообще, чтобы не было НАТО. И это наша цель.

Но цель достигается разными способами. Вы знаете, что в шахматах есть разные фигуры, и они по-разному ходят. Да, пешки бегают только вперед. Но есть фигуры, которые ходят по диагонали, другие фигуры – и так далее. В настоящей войне для достижения победы дозволено не только наступать, но и останавливаться, а, более того, иногда и отступать. Главное, чтобы не терялась из вида конечная цель. Поэтому все, кто сейчас советует нашему президенту: «Лошадью ходи» или «Вперед, наступай» – советчиков таких у каждого шахматиста очень много. Не надо ему создавать лишний шум, и не надо нашего Верховного Главнокомандующего лишать маневра.

Если он считает, что ему на каком-то этапе выгоднее заключить какой-то мир, выгоднее ввести соперника в заблуждение, дать ему иллюзию, что этот соперник его обманул, пусть он так и сделает. Пусть соперник думает, что он обманул нас. Они, когда «Минск-2» и «Минск-1» не выполняли, тоже думали, что нас обманывают, но этот их обман обернулся тем, что они сейчас потеряли еще больше территорий. Поэтому, в конечном итоге, ситуация для России улучшается, а для них ухудшается. Президент нас еще никогда не подводил, поэтому будем верить ему, а не всевозможным ухарям, которые умнее президента тут оказались», – заявил Матвейчев.