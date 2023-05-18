Депутат Матвейчев призывает отписываться от Монтян

Владимир Гладков.  
18.05.2023 00:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что не доверяет переехавшей с Украины в Донбасс киевской адвокатессе Татьяне Монтян из-за того, что в прошлом она защищала украинских нацистов и участвовала в майданах.

Об этом парламентарий сказал в интервью журналистке Наталье Чугуновой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что не доверяет переехавшей с Украины в Донбасс киевской...

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«Сразу по поводу Монтян. Прошлое этой женщины – активная нацистка, помогала как адвокат нацистке Завирухе, сторонница «Pussy Riot», активистка ЛГБТ, танцевала на всех Майданах.

Она говорила, что ненавидит Путина, что Крым украинский. Это всё вместе, и даже одного такого факта достаточно, казалось бы, чтобы в социальных сетях у неё не было ни одного подписчика.

Тем не менее, у неё десятки, сотни подписчиков, фанатов. Что происходит с нашим населением, с нашими людьми, которые способны лайкать, или просто читать это существо?» – возмутился депутат.

Он призвал отписаться от Татьяны Монтян.

«Но нет, люди оправдывают себя за то, что раз они подписались, то, наверное, Монтян хорошая… Но ведь она и сейчас, как и тогда, выступает против российского государства. И, в том числе, против людей, которые это государство защищают», – подытожил Матвейчев.

Сама Монтян накануне обвиняла Матвейчева в том, что он не голосовал за признание ЛДНР и воссоединение Донбасса с Россией якобы из-за имеющейся у членов его семьи недвижимости в Европе.

Матвейчев в свою очередь заявлял, что оба раза во время голосования был на больничном, однако позже подтверждал свою позицию в поддержку российского статуса Донбасса и уведомлял об этом в письме руководству ЕС, требуя ввести против себя санкции, аналогичные рестрикциям в отношении остальных депутатов Думы.

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