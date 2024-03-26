Депутат Матвейчев: Вбросы Запада об исламистских экстремистах – прикрытие Украины

Позиция Запада о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовала запрещённая в РФ террористическая группировка ИГИЛ – не выдерживает никакой критики.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнём с того, что ИГИЛ уже не существует, нет такой группировки, она разгромлена в Сирии давным-давно. Все те люди, которые выступали от имени ИГИЛ, были подразделениями, генералами и так далее, они распались, ушли в разного рода другие группировки, друг с другом не дружат. В остальном, сказать, что что-то сделал ИГИЛ – это сказать, что это сделали США, он создавался и управлялся под их контролем. Поэтому, когда они на ИГИЛ что-то валят – валите тогда на себя, это вы и есть, вы создавали ИГИЛ для свержения Асада. Даже если представить, что ИГИЛ есть, сейчас Россия в Сирии с ними не ведёт войну, а в палестинском вопросе Россия поддерживает Палестину и не одобряет те действия, которые ведёт Израиль. Если бы здесь были исламистские экстремисты, они бы, наверное, синагогу бы взорвали или расстреляли бы людей. Но именно по поводу России что-то выдвигать – это бред, потому что Россия точно не на той стороне, которую нужно бить», – сказал Матвейчев.

Также он объяснил всю абсурдность вбрасываемых тезисов о том, что якобы это месть России за её позицию в ООН.

«Америку взрывайте, Францию, ещё кого-то – там целая куча народа, которые запрещают, накладывают вето на резолюции наши. Мы требуем прекращения огня, а Америка накладывает вето. Ну и вообще весь Ислам должен бороться с Америкой и с теми странами, которые накладывают вето. Но наглость состоит в том, что в соцсетях в Европе распространяют слух о том, что это Россия с Китаем наложила право вето на план урегулирования, который предложили США. И в отместку за это исламисты сделали теракт. Всё перевернули. Да, Россия с Китаем и Алжир наложили вето на американский план урегулирования именно потому, что там не содержалось требование о прекращении огня. Нас такой план, в котором огонь не прекращается, а продолжают уничтожаться мирные люди, не устраивает. Поэтому мы наложили вето», – рассказал депутат.

«И уж точно не эти ребята, которых сейчас показали, вот этих исполнителей, специалисты по резолюциям ООН, и они их читали, сильно обозлились и так далее. Да и вообще видно, то это не ИГИЛ, люди непричастны ни к какому ИГИЛу, ничего. Люди, которые пошли за миллион рублей, получили 500 тысяч, а дальше на Украине получить оставшиеся деньги, куда они стремились, это точно никакие не игиловцы. Поэтому – лишь бы отмазать Украину», – заключил Матвейчев.