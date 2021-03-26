Депутат Милонов провел жёсткий сеанс изгнания гомосексуализма

26.03.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, которого пригласили на пресс-конференцию вместе двумя ЛГБТ-активистками, занялся их грубым тролингом.

С самого начала он назвал женщин «подопытными», а потом принялся перебивать, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Когда вы ходите на гей-парад…», – начала ЛГБТ-активистка Полина Бакгоф.

«Мы не ходим», – встрял Милонов.

«Хорошо, когда вы смотрите по телевидению ЛгБТ-парад…», – продолжила лесбиянка.

«Мы не смотрим», – не унимался депутат.

«Хорошо, когда другие люди, исключая Милонова, смотрят по телевидению гей-парад», – не сдавалась Бакгоф.

«Это там, где ваши с собачками бегают в одних трусах или без трусов», – уточнил Милонов.

Активистка не сдавалась и продолжала говорить, тогда депутат ее перебил.

«С ней все понятно, выключайте микрофон. Она не может даже сформулировать мысль. Если бы вы жили в нормальном обществе в советское время, вы бы спокойно с собачкой гуляли и с мальчиком бы встречались, пончики бы ели. А вас какого-то лешего занесло в московских кофешопах познакомиться с возрастной ковырялкой. Поэтому вы так и выступаете», – заявил Милонов.

Тут в разговор вступила еще одна ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева. Она предположила, что депутат сидел на зоне, поэтому у него такой лексикон. А также поинтересовалась, какое у него образование.

«Я исследователь ваших девиаций. В отношении вас – экзорцист», – парировал Милонов.

Когда Бакгоф пожаловалась на то, что женщины в России ущемлены в правах, депутат заявил, что у женщин больше прав, иначе бы она получила от него «по морде».

«Я направляю постоянно запросы на Лубянку провести проверку в министерстве здравоохранения. Давно пора прислать туда несколько черных воронков. Потому что там есть люди, которые выступили против моей инициативы – запретить так называемую смену пола», – поделился Милонов.

По его мнению, лесбиянка – это «совсем некрасивая женщина». Он также предложил Бакгоф «перевоспитаться».

«Вот она ходит по улицам. Раньше бы ее санитары задержали. Сейчас большевиков убрали, пришли демократы в спортивных штанах с вытянутыми коленками. Они же все в психушках сидели, была карательная психиатрия, ее отменили. И вот теперь она ходит по улицам, может что угодно с собой сделать. А ей нужно лечение», – сказал Милонов.

«Может, вам нужно лечение. Вас, похоже геи обидели. Посттравматический синдром – изнасиловали геи», – не выдержала Сухарева.

Милонов обозвал ее «лгуньей и клинической идиоткой».

«Типичный пример ЛГБТ-активиста – неуравновешенная, несчастная в личной жизни», – отрезал Милонов.

Закончили они тем, что пообещали сдать друг друга в зоопарк.