Депутат: Нужно перетаскивать в Россию украинских беженцев на Запад

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Отказываясь принимать украинских беженцев из Европы, которых хотят выдать для мобилизации в ВСУ, Россия подает плохой сигнал жителям освобождаемых территорий.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эти люди нам не нужны, то тогда – что, мы должны выселять людей, которые остались на территории Украины? Вот, возьмем мы условно завтра Одессу или Харьков, а жители нам не нужны? А они даже не бежали, а остались. У них не было такой пассионарности сбежать в Европу. Тем более их надо убирать, если мы этих не хотим принимать», – рассудил Матвейчев.

Он считает, что Россия должна вести активную политику в отношении украинских беженцев в Европе.

«Конечно, мы должны дать клич на территорию Европы: если вы боитесь, что вас депортируют на территорию Украины и заставят умирать… Их нужно срочно сюда всех перетаскивать», – сказал Матвейчев.

Он считает, что беглые украинцы позволят России восполнить недостаток рабочей силы квалифицированным русскоязычным персоналом, однако необходима жесткая фильтрация на предмет причастности к националистическим организациям.