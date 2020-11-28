Депутат опубликовал кадры кормёжки нищих пенсионеров на улице Херсона

28.11.2020, Херсон, Михаил Рябов

Кадры раздачи бесплатной еды на улицах Херсона для обнищавших пенсионеров и оставшихся без жилья граждан в результате победы Евромайдана опубликовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем блоге.

«Мне больно смотреть эти кадры. Я знаю, что такое быть инвалидом с детства и жить на одну только пенсию. Как мне хочется, чтобы все, кто участвовал в этом государственном перевороте, в уничтожении моей любимой страны, побывали именно на месте этих пенсионеров. Чтобы их выстроили в шеренгу и им разливали похлебку, а жили они на 1800 грн. в месяц, а возможно и на 850 грн. в месяц. А вокруг, чтобы поставили видеокамеры, чтобы вся Украина видела, как они жрут эту похлебку. А во главе этой колонны поставить Януковича, Порошенко, Зеленского, Турчинова, Кличко и руководителей Европейского союза и их заокеанских партнеров. Чтоб они на своей шкуре прочувствовали, какую боль они принесли человечеству. А потом их всех отправить в тюрьму на пожизненное заключение, а лучше бы в трудовую колонию на тяжелые работы», – комментирует Журавко.

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«Россияне, белорусы, молдаване и другие жители постсоветских стран! Смотрите эти кадры, к чему приводит «демократия», государственные перевороты и навязывание чужой истории. Учитесь на чужих ошибках, не допуская у себя таких страшных ошибок. Я вам это рекомендую. Иначе у вас будет то же самое. То, что происходит на Украине.

А так эмоции бьют через край! Вы не представляете, как разрывает меня изнутри! Хочется помочь, но не могу один. А как вы знаете, один в поле не воин!

Украинцы! Когда же вы все-таки поймете, что вся проблема в нашем государстве находится в Киеве?! Именно киевская власть сегодня нас уничтожает. Как людей, так и наше государство. Именно они приносят в каждый дом беду и трагедию», – обращается политик.