17.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Депутат от “Оппоблока” предложил вернуть крымчан “лаской”

Украина должна перестать тыкать пальцем в Россию, развивать свою экономику и снять блокаду Крыма.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил нардеп от “Оппоблока” Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Россия, несмотря на санкции, сближается с крымчанами, а Украина, наоборот, лишь говорит об их возвращении, но отталкивает население полуострова.

«Они в санкциях за два года на сложных грунтах построили этот мост. А мы, почему-то, в Запорожье не можем 13 лет мост в 800 метров достроить. Этим надо заниматься, а не туда тыкать пальцем… Когда мы отключаем им свет, когда мы отключаем им воду, а русские им строят этот мост, так за кого будут эти крымчане? Вы думаете, что мы их так вернем себе? Мы должны создавать позитивный имидж страны в мире, мы должны со своими людьми работать – как с Донбассом, так и с Крымом. И прекратить их третировать блокадами, отключениями», – заявил Балицкий.