17.06.2018, Киев, Максим Карпенко

3 472 просмотров

Депутат от “Оппоблока убеждает: при них Украина вернет то, что “временно потеряла”

В скором времени, при сохранении нынешней политики украинской власти, от Украины останется лишь Киевская область.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил нгардеп от “Оппоблока” Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, на Украине сегодня навязывается галицкая идеология, прославляющая Бандеру и Шухевича, что отталкивает несогласных с ней граждан.

«Мы потеряли часть территорий. По крайней мере, временно. С такой политикой будем терять и дальше. И от Украины останется одна Киевская область. Чтобы такого не произошло, всем в стране должно быть комфортно. Уважайте нашу точку зрения, уважайте точку зрения тех, кто не признает Бандеру героем, кто не считает, как я – я не признаю ни Шухевича, ни Бандеру, гражданина Польши, надо сказать. Когда переименовывают проспект моего героя Ватутина, который освобождал от фашистов Киев, переименовывают в Бандеру, это нормально? Если в Трускавце стоит памятник Бандере, то никому он не мешает и мы туда не лезем, не забрасываем его яйцами и не сбиваем его, грязью не обливаем, мы не переименовываем улицы. Почему в моем городе переименовали улицы, запрещают памятники, поснимали ордена, которые город имел за освобождение, за подъем машиностроения? То, что сегодня происходит, идеология Галичины, которую навязывают всем – мы разные, и я никогда не приму и не прощу, мой дед 9-го мая 45-го года погиб. И я не хочу верить в то, что когда-нибудь в моем городе будет стоять памятник Бандере», – заявил Балицкий.