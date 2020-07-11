Депутат от партии Зеленского: Мой дед-фронтовик победил неправильно

11.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

СССР во Второй мировой войне «неправильно побеждал», теряя в результате десятки миллионов советских граждан, в то время как «правильно побеждающие» Британия и США, оттягивавшие до последнего открытие западного фронта, отделались потерями в 300 тысяч.

Об этом в интервью «Апостроф TV» рассказал депутат Верховной рады от «Слуги народа» Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победа каждый раз выглядит по-разному. Может быть победа на руинах Берлина с потерями 36 миллионов советских граждан, может быть такая победа. А может быть победа, которую праздновали 8 мая американцы и британцы, которые в общей сложности на европейском театре военных действий потеряли 300 тысяч, а не 36 миллионов», – заявил русофоб.

«Да, но эта история была не на территории США и Великобритании», – возразила телеведущая.

«По-разному можно воевать и по-разному воевали. Можно путь к победи вымащивать трупами собственных солдат. Я, извините, внук фронтовика. Дед прошёл всю войну с июня 1941 по май 1945-го, и его полк ещё нёс потери 12 мая, не 9-го для них закончилась война, а западнее Праги, в лесах, ещё 12 мая. Поэтому я очень хорошо знаю, что такое война не с российских пропагандистских фильмов», – ответил Потураев.