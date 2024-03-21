Депутат партии Порошенко на форуме Яценюка призвала к созданию «правительства национального единства» – вместо Зеленского

Если власть останется в руках Владимира Зеленского, то Украину ждёт поражение, поскольку она перестанет быть «Анти-Россией».

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее важными являются риски безопасности и коррупции, это очевидно, но я выделю третий риск, который очень связан с безопасностью и коррупцией – это слабость институций, которая может привести к недееспособности власти. Наибольшим риском парламента является опасность потери субъектности.

Очевидно, что война концентрирует власть, но даже война не может оправдать потерю субъектности парламентом и правительством. Когда наши коллеги из «Слуг народа» уже вслух начинают говорить о том, что диктатура может помочь победить в войне, становится просто дико.

Потому что, таким образом, оправдывается Россия, поскольку Украина сегодня может победить только как «Анти-Россия», которая развивается как демократическая европейская страна», – вещала Геращенко.