Депутат партии Зеленского: Россия вот-вот развалится, её разделят США и Китай

27.01.2022  15:47 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

США и Китай должны уже сейчас собраться и подумать, как они будут делить территорию России после ее развала.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Китай должны уже сейчас собраться и подумать, как они будут делить территорию...

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Дунда уверен, что Россия вот-вот «развалится».

 «В перспективе, я уверен, что современная Российская империя обречена на развал, так или иначе, потому что, условно говоря, тот же Владивосток и Дагестан, Санкт-Петербург или что там у них еще есть – Ямало-Ненецкий край мало что объединяет, это разные территории.

И в данном случае, с моей точки зрения, лучше было бы Китаю и Соединенным Штатам уже сейчас садиться и думать, что они будут делать с ресурсами, которые они имеют, как они их будут делить и на чьей территории они будут сосредоточены, кто их будет контролировать.

А, во-вторых, вопрос ядерного оружия – что им делать с ядерным оружием после развала Российской империи», – заявил Дунда.

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