Депутат-патриот объяснил, почему отсутствовал в Думе при голосовании по Новороссии

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Новости Украины

Обыватели напрасно подозревают в боязни санкций Запада депутатов Госдумы, отсутствовавших в парламенте при голосовании за присоединение бывших областей Украины.

Об этом заявил один из таких депутатов Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, он перенес операцию и находится на больничной койке:

«Я нахожусь в больнице, нахожусь уже давно. К сожалению, третий раз уже за это лето. В первый раз попал в июле. У меня позвоночник болит. В августе мне сделали операцию очень сложную, дальше была реабилитация, тоже я был в больнице. И потом, уже началась работа Госдумы, я думал, что к тому времени выйду уже, но, к сожалению, ни реабилитация, ни операция не помогли, боли возобновились и сейчас врачи собирают консилиумы, ищут возможности лечить по-новому».

Многие из остальных не голосовавших находятся в зоне СВО и физически не могли присутствовать на голосовании, а у других был обнаружен коронавирус, тесты на который народные избранники трижды сдавали накануне встречи с президентом Владимиром Путиным, подчеркнул Матвейчев:

«К сожалению, журналисты, которые писали и разгоняли этот хайп по поводу отсутствующих депутатов, сделали это с какими целями? С целями того, что эти люди якобы боятся за свою шкуру, не голосуют потому, что какие-то репрессии против них могут быть, санкции и прочее. Но, может быть, я скажу большой секрет, но все депутаты Государственной Думы, независимо от того, голосовали они, не голосовали, уже находятся под санкциями. Эти санкции, обновленные списки несколько раз в год выходят. Последние выходили несколько дней назад – все депутаты абсолютно в них присутствуют. Поэтому не ходить на Думу или ходить на Думу, разницы никакой нет».