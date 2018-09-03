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Депутат: Переговоры с террористами в Минске давно пора прекратить
Убийство лидера ДНР Александра Захарченко должно поставить точку в переговорах в Минске с представителями украинского террористического режима.
Такое мнение «ПолитНавигатору» выразил депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.
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«Нужно реально переформатировать Минские соглашения. Уже все давно прекрасно понимают, что они не работают, и выполнить их Украина не в состоянии», – уверен Бердичевский.
«У Республики есть выстроенная вертикаль власти, все государственные структуры, признанные РФ документы, промышленность работает по новым логистическим схемам. Все эти договорённости с террористами давно пора прекратить, они не выполняют даже пункты безопасности, не говоря уже о политико-экономической составляющей, которая должна была быть исполнена ещё в 2015 году», – заявил парламентарий.
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