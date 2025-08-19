Депутат-политолог: Трамп вывернул наизнанку извращенную логику европейцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп не изменил своей позиции после саммита на Аляске на встрече с европейскими лидерами в Белом доме, хотя этого боялись в Москве.

Об этом депутат Госдумы РФ, политолог Олег Матвейчев заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То есть встреча оказалась довольно пустой. Европейцы ничего нового не добились: ни ужесточения риторики, ни сдвижки позиций, связанных с перемирием и санкциями. Трамп нашел аргументы на их геополитическую логику. Европейцы продолжали озвучивать то, что было сказано ими уже многократно не на публику, но закулисно. Прекрасные инвестиции — русские и украинцы убивают друг друга. Мы никогда лучше не тратили наши деньги. Украина выступает как инструмент, который обескровливает Россию и делает ее слабее. Зачем от этого отказываться? Я думаю, что Трамп нашел аргумент, который тоже прозвучал закулисно. Вы, европейцы, смотрите на это узко, а мы шире: НАТО и Россия обескровливают друг друга в войне. Не только Россия слабеет, но и НАТО. А в это время Китай, который является основным геополитическим соперником США, купил себе ведро попкорна и наблюдает на это со стороны, чего нам, американцам, точно не нужно», – сказал Матвейчев.

Он выразил надежду на то, что Трамп сумел объяснить европейцам, что их логика заведет их в тупик, и остался верен обязательствам, взятым на себя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.