Депутат польского сейма: Трамп показал, как надо разговаривать с Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша могла многое навязать Украине за свою поддержку, но не стала этого делать, навредив тем самым своим национальным интересам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один ил лидеров коалиции польских партий «Конфедерация свободы и независимости« депутат сейма Славомир Ментцен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Трампу нужно немного согнуть Зеленского, что он уже сделал, но теперь ему предстоит более сложная задача — ему нужно еще согнуть Путина и заставить его согласиться на эти условия. Меньшая часть работы уже сделана — Зеленский готов достичь соглашения», – сказал Ментцен в интервью Polsat News.

При этом он подчеркивает, что крайне негативно относится к России.

«Я глубоко убежден, что польские политики должны заботиться, прежде всего, о польских интересах. В наших интересах, чтобы Россия не была на нашей границе, и да, нам выгодно, чтобы Украина защищала себя от России, поэтому поляки помогают Украине», – говорит политик.

По его словам, если бы не Польша, Украины бы уже не существовало», поскольку Варшава обеспечивала логистику для американской помощи Киеву.

«Мы могли бы многое навязать Украине, и наши политики этого не сделали, но Трамп это сделал. Трамп показал всему миру, как разговаривать с Зеленским», – добавляет депутат сейма.

По его словам, Польша продолжает оказывает помощь Киеву оружием и даже лечит их бесплатно, хотя поляки должны оплачивать медстраховку.