Депутат попросил губернатора Севастополя найти дорогу – «предтечу» трассы «Таврида»

20.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек попросил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова помочь в оформлении статуса объекта культурного наследия за древнеримской дорогой, проходящей по территории Крыма.

Свое официальное письмо Овсянникову он опубликовал на странце в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории Республики Крым (в районе Ласточкиного гнезда) и города Севастополя (от Байдарской долины до Херсонеса) находятся участки древней военной римской дороги. Принимая во внимание, что указанная дорога имеет огромное культурное и историческое значение, прошу Вас организовать исследования мест прохождения этой дороги с целью выявления всех сохранившихся ее участков для дальнейшего признания их объектами культурного наследия», – написал Бальбек.

От себя депутат добавил, что считает древне-римскую дорогу «предтечей «Тавриды».

«Было время, когда разбрасывали камни – а теперь наступил час собирать камни – камни нашего исторического наследия, из которых сложены римские дороги, сохранившиеся в Крыму. Не каждая страна может похвастаться такими артефактами некогда великой Римской империи. И я считаю, а, точнее, уверен, что эти предтечи трассы “Таврида” мы обязаны сохранить», – отмечает политик.