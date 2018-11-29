Депутат попросил правительство РФ спасти Севастополь от непрофессионализма чиновников

29.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Ситуация с исполнением федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в Севастополе остается по-прежнему критической. По данным на сентябрь средства были освоены на 14%.

Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его информации, такой низкий процент освоения подсчитан даже не от той суммы которая была выделена Севастополю изначально — 11,2 млрд руб (на 30% больше, чем в 2017%). Ко второму полугодию федеральное правительство увидело, что город катастрофически не справляется с полученными объемами (освоено 5%). И тогда средства ФЦП были сокращены на 3,3 млрд руб — до 7,9 млрд.

План на текущий год включал 64 объекта. Сейчас нарушаются сроки по 39 объектам, среди которых два жизненно важных для города: онкологический диспансер и больница скорой помощи. Разрешение на строительство многих объектов до сих пор отсутствует.

Проблемы текущего года были заложены в прошлом. Формально показатели Севастополя по ФЦП были не так уж и плохи — 87,5%. Из выделенных на 57 объектов 8,7 млрд руб было израсходовано 7,6 млрд руб на 39 объектов.

Однако более внимательное изучение структуры расходов позволяет сделать вывод, что не все так прекрасно было уже тогда с освоением средств ФЦП. 6,6 млрд руб было выдано в виде… аванса исполнителям. Самые крупные авансы получили подрядчики двух самых крупных объектов КОС «Южные» и Парк Победы — фирмы соответственно «Биотехпрогресс» и «Глассок».

Таким образом непосредственно на выполнение ФЦП был потрачен всего миллиард. Это важные но небольшие объекты: участки водопроводов и теплотрасс, сельские модульные амбулатории, проектные работы.

Что касается крупных проектов, то Парк Победы за выделенные 300 млн руб был нещадно разрыт и местами залит бетоном, а подрядчик КОС «Южные» успел только разрушить существовавший ранее глубоководный сброс нечистот, хоть и аварийный но еще действующий. Сейчас канализация сливается прямо на один из красивейших пляжей Севастополя в Голубой бухте.

Правда, из 2 млрд руб, выделенных «Ботехпрогрессу», подрядчик получил всего 500 млн. руб. Остальные средства «сгорели» в ОФК Банке, лишенном лицензии. Вернуть эти средства проблематично, поскольку правительство Севастополя отказалось от сопровождения транша Госказначейством.

Все эти приключения больших государственных денег, по словам Белика, заставили Минфин и Министерство экономического развития РФ поставить под сомнение целесообразность выделения в 2019 году средств на КОС «Южное» и Парк Победы.

«Позиция такая: раз вы эти деньги не смогли использовать, то находите средства в своем бюджете. Речь идет о серьезной сумме порядка 5 млрд руб, которая не была заложена в городской бюджет на следующий год», – рассказал депутат.

Практически Севастополь стоит на пороге масштабной экологической катастрофы, когда 125 тыс кубометров неочищенных отходов будут сливаться в море у его берегов.

«Поэтому мною было направлено письмо в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой в очередной раз пойти Севастополю навстречу и найти возможность профинансировать эти объекты, потому что город страдает из-за непрофессионализма чиновников», – подытожил Белик.