Депутат-правосек: «Мы тотально выгораем от войны»

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Новости Украины

Не только Запад, но граждане Украины начинают испытывать усталость, истощаясь от войны.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик раскритиковал руководство страны за то, что оно требует вернуть оружие, которое было выдано местным фольксштурмам в начале спецоперации.

«Мы часто говорим, что Запад устает от войны. Мы не устаем – мы выгораем тотально просто. Мы можем планово работать год, два, десять, двадцать и зайти в это. Но если с нами будут честно разговаривать и, если власть будет иметь честный, откровенный диалог со своими гражданами. А то мы, как не имели права на защиту. Сейчас нам раздали оружие, говорят «защищайте», враг отошел – «сдайте оружие, потому что нам не хватает». Ну так честно скажите: «Нам тут не хватает, давайте передадим»… Для чего нас держать на каком-то коротком поводке только, когда опасность, на рефлексах», – возмущается националист.

«Украинцы доказали революциями, во время войны беспрецедентную самоорганизацию, уважение к власти. Никто не позволяет себе даже лишних каких-то высказываний, и это правда. Мы готовы к большей ответственности, потому что, когда народ Украины взял оружие, он взял ответственность. Это же не просто автомат, которым стреляют. Он берет на себя конкретную ответственность на конкретном участке за то, чтобы не прошел враг дальше. А нам постоянно говорят: «Стоп, это наша ответственность, мы тут дальше разрулим, мы сами знаем, когда лучше проводить, как, каким способом, как будем советоваться или не советоваться с людьми». И это искривление, я его наблюдаю дальше и дальше, и тотальное напряжение, которое, на самом деле истощает, очень истощает и пугает», – заявил Шараскин.