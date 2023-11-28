Депутат-путана из Одессы: Зеленский, вы не мой сутенёр!

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Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Депутат с пониженной социальной ответственностью, бывший пламенный борец за «русский мир», а с 14-го года — против Русского мира, Алексей Гончаренко несколько дней бьется в истерике.

Он настаивает на том, что СБУ с подачи Зеленского пытается прослушивать его «ценные» переговоры с воображаемыми друзьями в одесской квартире, куда он стал наведываться все чаще, как только под мэром Трухановым зашаталось кресло. В не-предвыборные периоды Гончаренко редко наведывается в родную Одессу.

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«У меня сломался интернет дома. Я был всю неделю в Киеве, и решил заняться этим по приезду. Но без всякого вызова сам позвонил «мастер». Он пришел (на улице Армагеддон, ураган, ну кому это мешает), как будто сотрудник интернет-компании, который должен был его починить. Но когда я позвонил в эту компанию, оказалось, что они никого ко мне не отправляли. Тогда я вызвал полицию», — поведал на днях нардеп.

Также, по словам Гончаренко, в отделении полиции «ремонтник» достал второй телефон — а до того пользовался кнопочным, без доступа к интернету — и позвонил кому-то ябедничать.

«Удостоверение — очень похоже на поддельное, и выписано на компанию, название которой на одну букву отличается от моего провайдера (ТELNET вместо TENET). С такой компанией мой провайдер не сотрудничает, это подтвердила оператор», — заверил Гончаренко и продолжил бушевать.

Мол, где согласование с генпрокурором — я же все-таки не просто депутат, а народный, и вообще, в майках с надписями «х… Путину» бегаю, да как так?!

«О попытке установить прослушивающее устройство я сообщу не только полиции, но и нашим международным партнерам. Андрею Борисовичу [Ермаку, руководителю Офиса президента Украины] передаю привет. Владимир Александрович [Зеленский], давайте попробуем заняться победой в войне, демобилизацией, деблокадой польской границы и налаживанием экономической ситуации, например, поднятием пособия на ребенка, которое сейчас составляет 860 грн. в месяц. А послушать мои разговоры можете публично. Я онлайн в Тик-токе, в Ютубе, в Инстаграме. Там столько есть всего. Занимаетесь херней», — не успокаивался Гончаренко.

Несмотря на то, что несколько дней город терпит стихийное бедствие — ураган с градом, человеческими жертвами, отсутствием тепла, воды, света и парализованным транспортом — своего депутат добился: выложил в «неработающий» интернет фото подосланного к нему мастера и побежал по инстанциям.

«Обратился к главе СБУ, Генпрокурору и директору ДБР, чтобы были проверены и установлены законные основания таких действий. Поскольку, согласно закону, разрешение на обыски или любые другие следственные действия в отношении народного депутата могут быть только с разрешения следственного судьи на основании ходатайства, согласованного Генеральным прокурором».

По поводу этого внезапного припадка с лекцией о законности, хочется у Гончаренко спросить: а когда твоими, в том числе, рукам были созданы невыносимые условия для жителей страны, к которым с началом СВО можно вламываться с обысками посреди ночи без всяких санкций, почему ты не заявлял о правах человека?

И когда стало возможно отбирать телефоны на улицах всем, кто в камуфляжах — прослушивай не хочу, «международным партнерам» тоже не сообщалось…

Такая она — очередная выходка одесского ничтожества. Одно радует — когда они жрут друг друга, и переводят внимание с поимки сотен «русских шпионов», то есть обычных нормальных людей.