Депутат Рады: 30 тысяч резервистов готовы ударить со стороны Приднестровья

26.11.2021  15:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Политика, Приднестровье, Украина
Новости Украины

Для Украины крайне опасным с военной точки зрения является не только восток и север, но и граница с Приднестровьем.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины крайне опасным с военной точки зрения является не только восток и север,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Шараскина, речь идет о 30 тысячах потенциальных солдат, которые в случае необходимости могут выступить на стороне российской армии.

«О том, что вторжение… я бы хотел откатиться на момент, когда мы вспоминали только о наших восточных временно оккупированных территориях, когда вообще не вспоминался, почему-то Крым. Дальше мы начали уже вспоминать Крым как временно оккупированную территорию и понимаем, что Крым, восток Украины. И вдруг у нас в нашем словаре теперь появилась угроза со стороны Белоруссии, и она зафиксирована. На самом деле, та угроза была с самого начала, об этом говорилось и много чего было сделано», – сказал Шаарскин.

«Следующая точка, которая у нас есть, – в районе Тирасполя. Маленькая точка, хотя на самом деле, этот аппендикс от Винницкой и Одесской области, который шириной всего в 10-15 километров. Приднестровье. Там официально вроде бы находится небольшой контингент, но там огромные склады, которые оставлены 14-й армией Российской Федерации», – говорит экстремист.

«Там официального контингента меньше двух тысяч личного состава. Половина, которые вроде бы охраняют, еще половина, которые вроде бы миротворцы в Приднестровье. Но почти 30 тысяч мобилизационного резерва, это только официальные данные. 30 тысяч мобилизационного резерва у нас со стороны Тирасполя. И это чрезвычайно, там не точечка, там очень важный вопрос», – заявил Шараскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть