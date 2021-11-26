Депутат Рады: 30 тысяч резервистов готовы ударить со стороны Приднестровья

Новости Украины

Для Украины крайне опасным с военной точки зрения является не только восток и север, но и граница с Приднестровьем.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Шараскина, речь идет о 30 тысячах потенциальных солдат, которые в случае необходимости могут выступить на стороне российской армии.

«О том, что вторжение… я бы хотел откатиться на момент, когда мы вспоминали только о наших восточных временно оккупированных территориях, когда вообще не вспоминался, почему-то Крым. Дальше мы начали уже вспоминать Крым как временно оккупированную территорию и понимаем, что Крым, восток Украины. И вдруг у нас в нашем словаре теперь появилась угроза со стороны Белоруссии, и она зафиксирована. На самом деле, та угроза была с самого начала, об этом говорилось и много чего было сделано», – сказал Шаарскин.

«Следующая точка, которая у нас есть, – в районе Тирасполя. Маленькая точка, хотя на самом деле, этот аппендикс от Винницкой и Одесской области, который шириной всего в 10-15 километров. Приднестровье. Там официально вроде бы находится небольшой контингент, но там огромные склады, которые оставлены 14-й армией Российской Федерации», – говорит экстремист.

«Там официального контингента меньше двух тысяч личного состава. Половина, которые вроде бы охраняют, еще половина, которые вроде бы миротворцы в Приднестровье. Но почти 30 тысяч мобилизационного резерва, это только официальные данные. 30 тысяч мобилизационного резерва у нас со стороны Тирасполя. И это чрезвычайно, там не точечка, там очень важный вопрос», – заявил Шараскин.