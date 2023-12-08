Депутат Рады: Авдеевский коксохим повторит судьбу «Азовстали»

Вадим Москаленко.  
08.12.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ якобы твёрдо намерены использовать Авдеевский коксохимический завод, где ещё остаются 15 гражданских лиц, как фортификационное сооружение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ якобы твёрдо намерены использовать Авдеевский коксохимический завод, где ещё остаются 15 гражданских лиц,...

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«Много наших военных, активные боевые действия и на самой территории завода, и совершенно понятно, что с ним наверняка будет то же самое, что с «Азовсталью», потому что его обстреливают регулярно и авиационными бомбами, и артиллерией. Сейчас он служит фортификацией для наших военных, и благодаря этому, в том числе, удерживают оборону Авдеевки на сегодняшний день.

Все работники завода были эвакуированы. На сегодняшний день в одном из убежищ по состоянию на четыре дня тому назад оставалось 15 человек. Их убеждали выехать, с ними вели работу и «Белые ангелы», и военные (их там было 17, двоих вывезли), мне очень сложно понять людей, я убеждал их выехать, но отказались, они там с марта прошлого года», – рассказал депутат.

Он посетовал, что на завод до сих пор поставляют продукты, что лишь удерживает этих людей оставаться в убежище.

«Продукты питания доставляют, но это тоже большой вопрос, спорный. С одной стороны, гуманитарная составляющая, понятно, людей надо поддерживать, но то, что туда ввозят продукты питания – это очередной раз якорь для людей, которые оттуда не уезжают», – утверждал Магомедов.

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