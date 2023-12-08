Депутат Рады: Авдеевский коксохим повторит судьбу «Азовстали»

ВСУ якобы твёрдо намерены использовать Авдеевский коксохимический завод, где ещё остаются 15 гражданских лиц, как фортификационное сооружение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Много наших военных, активные боевые действия и на самой территории завода, и совершенно понятно, что с ним наверняка будет то же самое, что с «Азовсталью», потому что его обстреливают регулярно и авиационными бомбами, и артиллерией. Сейчас он служит фортификацией для наших военных, и благодаря этому, в том числе, удерживают оборону Авдеевки на сегодняшний день.

Все работники завода были эвакуированы. На сегодняшний день в одном из убежищ по состоянию на четыре дня тому назад оставалось 15 человек. Их убеждали выехать, с ними вели работу и «Белые ангелы», и военные (их там было 17, двоих вывезли), мне очень сложно понять людей, я убеждал их выехать, но отказались, они там с марта прошлого года», – рассказал депутат.