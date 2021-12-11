Депутат Рады: Байден подыграл Путину, который и не планировал вторгаться

Новости Украины

США использовали российские войска, которые находятся недалеко от границ с Украиной, и стали заявлять об угрозе вторжения, чтобы таким образом оправдать скрытые договоренности с Россией.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманина, благодаря этому президент США Джо Байден получил возможность выдать за компромисс договоренности с российским лидером Владимиром Путиным.

«Когда начался резонанс по поводу угрожающей концентрации сил, средств вдоль украинских границ когда появилась эта информация, на самом деле, никаких формальных объективных оснований так сгущать краски не было. Простые цифры – на тот момент, когда появилась первая публикация в американской прессе, численность достигала порядка 90 тысяч. Для сравнения, год назад, летом было 87. Весной этого года было минимум 105, во время учений «Запад-2021» россияне писали 200, но было где-то порядка 170 тысяч и еще были белорусы. То есть, риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было?», – недоумевает политик.

«Байден подыгрывал этой игре на повышение ставок, потому что определенные вещи, которые уже сегодня озвучены, которые вызвали неоднозначную реакцию, в том числе и от определенных стран НАТО, – это была возможность при помощи этой игры определенные шаги, которые до этого подавались бы как уступки Путину, сегодня подавать как компромисс, при помощи которого остановили полномасштабное вторжение, которого, подчеркиваю, могло и не быть», – заявил Рахманин.