Депутат Рады: «Блэкаут в Москве – это художественные преувеличения Зеленского»

Разгоняемое Зе-офисом обещание устроить блэкаут в Москве в ответ на российские удары по энергетике – нереалистично и сгодится разве что для краткосрочного поднятия духа в Киеве.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это элементы художественного преувеличения. Когда мы говорим, что, если будет блэкаут в Киеве, то он будет и в Москве, – я считаю это художественным преувеличением. Давайте объективно, у нас нет возможности сделать блэкаут в Москве. По открытым данным, более 40 электростанций обеспечивают Москву. Это не считая мобильную генерацию, котельные, мини-электростанции и т.д. Пробить ПВО Москвы, которая является наиболее защищённым объектом в России и, возможно, в мире, она неидеально, не бывает идеальных систем ПВО, но по эшелонированности и разнообразию это точно наиболее защищённый объект. Если мы возьмём все силы и средства и направим на Москву, теоретически можем выбить часть генерации России. Потратив на это невероятное количество ресурсов – чтобы что?» – сказал Рахманин.