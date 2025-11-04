Депутат Рады: «Блэкаут в Москве – это художественные преувеличения Зеленского»

Вадим Москаленко.  
04.11.2025 11:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 531
 
Дзен, Москва, Пропаганда, Сюжет дня, Украина


Разгоняемое Зе-офисом обещание устроить блэкаут в Москве в ответ на российские удары по энергетике – нереалистично и сгодится разве что для краткосрочного поднятия духа в Киеве.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это элементы художественного преувеличения. Когда мы говорим, что, если будет блэкаут в Киеве, то он будет и в Москве, – я считаю это художественным преувеличением. Давайте объективно, у нас нет возможности сделать блэкаут в Москве. По открытым данным, более 40 электростанций обеспечивают Москву. Это не считая мобильную генерацию, котельные, мини-электростанции и т.д.

Пробить ПВО Москвы, которая является наиболее защищённым объектом в России и, возможно, в мире, она неидеально, не бывает идеальных систем ПВО, но по эшелонированности и разнообразию это точно наиболее защищённый объект. Если мы возьмём все силы и средства и направим на Москву, теоретически можем выбить часть генерации России. Потратив на это невероятное количество ресурсов – чтобы что?» – сказал Рахманин.

«Если у нас есть ресурсы, а они у нас есть, достаточно ограниченные, но мы работаем над их масштабированием и усовершенствованием, то лучше выбивать то, что влияет на войну.  Частичный блэкаут для Москвы – даже если удастся, это в лучшем варианте для какой-то картинки. Зачем это?» –  вопрошал укро-депутат.

